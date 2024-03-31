Самый большой штурм за два года: враг атаковал ВСУ под Авдеевкой 36 танками и потерял треть. Фото

Одним из самых горячих направлений фронта остается Авдеевский. Лишь за один день российские войска бросили на штурм 36 танков и 12 БМП 6 танкового полка 90 танковой дивизии и потеряли существенную часть техники.

В частности, Силы обороны вывели из строя 12 вражеских танков и 8 БМП. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Иван Матейко со ссылкой на OSINT-аналитиков.

"То, что на Авдеевском направлении горячо – это не то слово. В поле зрения осинтеров попал наибольший штурм. За все время полномасштабки, так, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон – трудно вспомнить. Пожалуй, и не было", – отметил защитник.

Он отметил, что оккупанты продолжают давить, забрасывают фронт "мясом", истощают и занимают позиции. Штурмуют преимущественно в темное время суток или в туман. Для сдерживания вражеского нашествия Силы обороны создали десятки километров разнообразных заграждений, цель которых — задержать вражескую технику. Уничтожают ее с помощью противотанковых ракетных комплексов с ночными прицелами и FPV-дронов с ночными камерами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты имеют значительное преимущество в количестве, а также в технике и арсенале боеприпасов. Ежемесячно их ряды пополняются около 30 тысячами новых солдат.

– Военнослужащие 24 ОМБР в Донецкой области разбомбили укрытие вместе с российскими оккупантами.