Самый счастливый момент для семей: после двух лет плена в Украину вернулись бойцы 'Азова'. Фото

В пятницу, 13 сентября, в результате обмена военнопленными домой вернулись 49 украинцев, среди них 15 бойцов "Азова", попавших в плен в Мариуполе. Нынешний обмен – 56-й, который провела Украина с начала полномасштабного вторжения РФ, но "азовцы" попали в него впервые за продолжительное время.

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Об этом сообщила руководитель патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева в Telegram и обнародовала соответствующие фото. Она отметила, что среди возвращенных ныне "азовцев" преимущественно женщины.

По словам Толкачевой, с мая 2023 года, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких значительных обменов бойцов этого полка.

"Для каждой семьи, которая сегодня увидит и услышит голос своего родного человека, это – самый счастливый момент с февраля 2022 года. Но мы должны дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену России", – отметила руководитель патронатной службы "Ангелы Азова".

Как видно из фото, вырванные из российских застенков военнопленные измученные и похудевшие. По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, состояние здоровья освобожденных из России украинцев очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.

"Каждый и каждая, кто выдержал плен, получил очень тяжелый и травматический опыт. Поэтому патронатная служба "Ангелы Азова" берет под свою опеку военных, прошедших через плен, и будет обеспечивать их лечение, реабилитацию и восстановление", – заверила Елена Толкачева.

Она призвала международные организации, такие как Красный Крест и ООН, продолжать борьбу за освобождение всех находящихся в плену защитников Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ в пятницу, 13 сентября, провели 56-й обмен военнопленными. В результате домой вернулись 49 украинцев, в то же время в Россию отправились 49 ее военных, сдавшихся в плен в Курской области.

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