"Самый волнующий момент за всю войну": стало известно, когда угроза применения Россией ядерного оружия была наибольшая
Осенью 2022 года Россия якобы рассматривала вариант применения против Украины ядерного оружия. Разведка США получила информацию об этом и в октябре 2022-го американскому министру обороны Ллойду Остину пришлось позвонить тогдашнему российскому коллеге Сергею Шойгу.
Об этом заявил американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге "Война". Она попала в распоряжение CNN перед публикацией (книга выйдет 15 октября).
Журналист утверждает, что к сентябрю 2022 года отчеты американской разведки раскрыли "глубоко тревожную оценку" Владимира Путина: кремлевский диктатор был настолько отчаянно обеспокоен потерями на поле боя, что мог применить тактическое ядерное оружие в Украине.
Тогда Белый дом считал, что вероятность тактического ядерного удара – 50/50.
Президент США Джо Байден отреагировал на ситуацию. "По всем каналам выходите на связь с русскими, – поручил он своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану, – Скажите им, что мы сделаем в ответ".
Вудворд заявил, что в октябре между Остином и Шойгу произошел напряженный разговор.
"Это был, пожалуй, самый волнующий момент за всю войну", – позже сказал об этом эпизоде Колин Каль, высокопоставленный чиновник Пентагона.
Остин тогда предупредил россиян, что все ограничения для Украины были бы пересмотрены. "Это изолировало бы Россию на мировой арене в такой степени, которую вы, русские, не можете в полной мере оценить", – заявил глава МО США, как утверждает журналист.
"Я не люблю, когда мне угрожают", – ответил Шойгу.
"Господин министр. Я лидер самой могущественной армии в истории мира. Я не угрожаю", – ответил Остин.
Два дня спустя россияне запросили еще один звонок. На этот раз министр обороны России драматично заявил: мол, украинцы якобы планируют использовать "грязную бомбу".
"Мы вам не верим", – твердо заявил Остин в ответ, по словам Вудворда. "Мы не видим никаких признаков этого. И мир это увидит", – заверил руководитель Пентагона.
Также он сказал Шойгу "не делать этого". Российский министр ответил: "Я понимаю".
Как сообщал OBOZ.UA:
– Глава британской контрразведки МИ5 Кен Маккаллум заявил, что ГРУ РФ стремится посеять "хаос на британских и европейских улицах".
– Издание Time отметило: диктатор Владимир Путин продолжает запугивать весь цивилизованный мир ядерным оружием, но в последнее время такой шантаж работает все реже.
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