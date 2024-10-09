"Самый волнующий момент за всю войну": стало известно, когда угроза применения Россией ядерного оружия была наибольшая

Осенью 2022 года Россия якобы рассматривала вариант применения против Украины ядерного оружия. Разведка США получила информацию об этом и в октябре 2022-го американскому министру обороны Ллойду Остину пришлось позвонить тогдашнему российскому коллеге Сергею Шойгу.

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Об этом заявил американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге "Война". Она попала в распоряжение CNN перед публикацией (книга выйдет 15 октября).

Журналист утверждает, что к сентябрю 2022 года отчеты американской разведки раскрыли "глубоко тревожную оценку" Владимира Путина: кремлевский диктатор был настолько отчаянно обеспокоен потерями на поле боя, что мог применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Тогда Белый дом считал, что вероятность тактического ядерного удара – 50/50.

Президент США Джо Байден отреагировал на ситуацию. "По всем каналам выходите на связь с русскими, – поручил он своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану, – Скажите им, что мы сделаем в ответ".

Вудворд заявил, что в октябре между Остином и Шойгу произошел напряженный разговор.

"Это был, пожалуй, самый волнующий момент за всю войну", – позже сказал об этом эпизоде ​​Колин Каль, высокопоставленный чиновник Пентагона.

Остин тогда предупредил россиян, что все ограничения для Украины были бы пересмотрены. "Это изолировало бы Россию на мировой арене в такой степени, которую вы, русские, не можете в полной мере оценить", – заявил глава МО США, как утверждает журналист.

"Я не люблю, когда мне угрожают", – ответил Шойгу.

"Господин министр. Я лидер самой могущественной армии в истории мира. Я не угрожаю", – ответил Остин.

Два дня спустя россияне запросили еще один звонок. На этот раз министр обороны России драматично заявил: мол, украинцы якобы планируют использовать "грязную бомбу".

"Мы вам не верим", – твердо заявил Остин в ответ, по словам Вудворда. "Мы не видим никаких признаков этого. И мир это увидит", – заверил руководитель Пентагона.

Также он сказал Шойгу "не делать этого". Российский министр ответил: "Я понимаю".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава британской контрразведки МИ5 Кен Маккаллум заявил, что ГРУ РФ стремится посеять "хаос на британских и европейских улицах".

– Издание Time отметило: диктатор Владимир Путин продолжает запугивать весь цивилизованный мир ядерным оружием, но в последнее время такой шантаж работает все реже.

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