'Самым большим счастьем для нее была семья': в сети рассказали об одной из погибших в результате удара РФ по Никополю

В Никополе в результате атаки российского дрона погибла местная жительница Валентина Кожушана. Она находилась в городском автобусе, который попал под удар.

Трагедия произошла 7 апреля во время очередной атаки на гражданский транспорт в городе. Об этом сообщили в местной группе.

В момент атаки женщина ехала по своим делам, когда произошел коварный удар по общественному транспорту.

Валентина Кожушана прожила достойную жизнь и много лет работала в сфере энергоресурсов, делая свой вклад в развитие города. Ее деятельность была связана с ответственным трудом, которому она посвятила значительную часть жизни.

По словам знакомых, женщина увлекалась садоводством, любила работать с землей, выращивать цветы и создавать красоту вокруг себя. Это было одним из ее главных увлечений в повседневной жизни.

В то же время самой большой ценностью для нее всегда оставалась семья. Валентина Ивановна была любящей женой, заботливой матерью и бабушкой. У нее остались муж, дочь и четверо внуков.

Напомним, 7 апреля в результате российского обстрела Никополя, что на Днепропетровщине, погибла работница местной больницы Наталья Чернышева. У 56-летней женщины остались муж, дочь и двое внуков.

В Никополе в результате атаки российского дрона погиб местный житель Александр Криштопа. Мужчина восстанавливался после операции и ехал в больницу на очередную перевязку.

Также OBOZ.UA сообщал, 6 апреля, Никополь также оказался под ударами российской армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.

