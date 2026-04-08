"Самым большим счастьем для нее была семья": в сети рассказали об одной из погибших в результате удара РФ по Никополю
В Никополе в результате атаки российского дрона погибла местная жительница Валентина Кожушана. Она находилась в городском автобусе, который попал под удар.
Трагедия произошла 7 апреля во время очередной атаки на гражданский транспорт в городе. Об этом сообщили в местной группе.
В момент атаки женщина ехала по своим делам, когда произошел коварный удар по общественному транспорту.
Валентина Кожушана прожила достойную жизнь и много лет работала в сфере энергоресурсов, делая свой вклад в развитие города. Ее деятельность была связана с ответственным трудом, которому она посвятила значительную часть жизни.
По словам знакомых, женщина увлекалась садоводством, любила работать с землей, выращивать цветы и создавать красоту вокруг себя. Это было одним из ее главных увлечений в повседневной жизни.
В то же время самой большой ценностью для нее всегда оставалась семья. Валентина Ивановна была любящей женой, заботливой матерью и бабушкой. У нее остались муж, дочь и четверо внуков.
Напомним, 7 апреля в результате российского обстрела Никополя, что на Днепропетровщине, погибла работница местной больницы Наталья Чернышева. У 56-летней женщины остались муж, дочь и двое внуков.
В Никополе в результате атаки российского дрона погиб местный житель Александр Криштопа. Мужчина восстанавливался после операции и ехал в больницу на очередную перевязку.
Также OBOZ.UA сообщал, 6 апреля, Никополь также оказался под ударами российской армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!