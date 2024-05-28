Самым горячим на фронте остается Покровское направление – Генштаб

Уже долгое время самым горячим направлением фронта остается Покровское. С начала суток оккупанты там совершили уже 20 атак на позиции наших войск.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16.30. Отмечается, что 14 боестолкновений Силы обороны отбили, шесть еще продолжаются неподалеку от населенных пунктов Новоалександровка и Прогресс.

Кроме того, враг не прекращает обстрелов: по Евгениевке ударил двумя КАБами, а по Новоселовке Первой, кроме двух КАБов, запустил еще и неуправляемые авиационные ракеты.

Новость дополняется...