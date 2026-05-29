Санкционное давление дает результат: как изменилась 'начинка' российских ракет и дронов

Украинские эксперты и советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк показали представителям медиа детали российских ракет и дронов, которыми РФ атаковала Украину. Встреча состоялась на фоне усиления российских атак и увеличения количества выпущенных ракет и беспилотников.

Во время презентации продемонстрировали компоненты ракет Х-101, "Калибр", "Кинжал", а также дронов "Шахед" и "Герань-2", которые были применены во время ударов в ночь на 24 мая. Украинская сторона заявила, что санкционное давление уже влияет на производство вооружения РФ, хотя темпы атак остаются высокими.

По словам Власюка, имеющиеся обломки и детали свидетельствуют, что Россия вынуждена менять часть западных компонентов на китайские аналоги.

"Имеющиеся образцы вооружения являются подтверждением того, что проведенной работы недостаточно, потому что снова и снова прилетает. Если мы посмотрим на цифры количества примененных ракет и дронов, то каждый месяц они увеличиваются по сравнению с теми же месяцами предыдущего года. Это плохая часть. Хорошая – мы видим вынужденную замену отдельных западных компонентов на китайские, поэтому наша санкционная работа успешна", – подчеркнул Власюк.

Иностранные детали

Эксперты обратили внимание, что больше всего китайских компонентов содержится именно в российских беспилотниках. В то же время в ракетах и другом вооружении до сих пор находят детали из США, Германии, Швейцарии, Японии и других стран.

В частности, ракета Х-101 содержит более 100 иностранных компонентов, а "Калибр" – около 30 деталей зарубежного производства. Все это, как пояснили специалисты, передают международным партнерам для дальнейшего отслеживания каналов поставок.

Власюк отметил, что американские агентства с начала года провели более десяти операций, направленных на перекрытие схем поставок компонентов в РФ. Речь идет о каналах на миллионы долларов. Информацию также передали китайским дипломатам.

Что показали медиа

Отдельно журналистам продемонстрировали компьютер и процессорный блок с российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". По словам Власюка, эту ракету Россия выпустила по Львовской области в ночь на 9 января.

Также украинские специалисты исследуют остатки "Орешника", который упал в Белой Церкви во время атаки в ночь на 24 мая. А вот после удара по Днепру в ноябре 2024 года, как говорят эксперты, пригодных для анализа компонентов почти не осталось.

По мнению специалистов, имеющиеся детали свидетельствуют, что "Орешник" не является принципиально новой разработкой. Его называют осовремененной модификацией ракеты с инерционной системой наведения без использования спутникового управления.

Также во время демонстрации показали компоненты барражирующего дрона-камикадзе с искусственным интеллектом. И, похоже, именно беспилотное направление сейчас вызывает наибольшее беспокойство у специалистов из-за масштабов применения таких систем.

"Нам нужно больше возможностей для сбивания средств поражения, в частности баллистических. Нам нужна дальнейшая поддержка партнеров по всем этим направлениям – наша ПВО, предотвращение нарушения санкций и поступления компонентов. Призываю партнеров и компании-производители сделать больше, чтобы новые современные компоненты не попадали в Россию и не использовались в российских ракетах и дронах", – резюмировал Владислав Власюк.

Удар по Киевской области 24 мая

Напомним, во время массированной атаки оккупантов в ночь на 24 мая основной удар принял на себя Киев. Последствия фиксировались во всех районах города, состоялись прилеты в жилые дома. Из-за этого преступления погибли три человека.

Практически сразу стало известно, что во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

В целом этот террористический обстрел обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

