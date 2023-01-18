Сазонов: Запад готовил Украину к партизанской войне, но сейчас все по-другому. Интервью

Западные союзники Украины начали усиливать украинскую армию за полгода до полномасштабного вторжения России. Но речь шла о предоставлении вооружения, необходимого для партизанской войны, например, переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin. Таким образом, на Западе были убеждены, что Украина проиграет эту войну.

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После успехов ВСУ на поле боя поставки западных вооружений стали более серьезными. Сегодня Запад поставляет Украине не только оборонительные, но и наступательные вооружения, а значит, верит в нашу победу. Ракетный удар по многоквартирному дому в Днепре продемонстрировал всему миру, что российская армия – "просто преступники", с которыми надо бороться еще эффективнее. Военная помощь Украине после этой трагедии увеличится. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

– Ракетный удар по Днепру еще раз показал, что такое путинская Россия. Эта трагедия всколыхнула мировую общественность, прозвучал целый ряд знаковых заявлений союзников Украины. И все же можем ли мы рассчитывать на то, что Запад, наконец, предоставит Украине вооружение в объеме, который позволит полностью разгромить российскую армию?

– Мы называем их военными преступниками, но мне кажется, что слово "военные" все больше становится лишним. Они просто преступники, просто террористы, которые просто стреляют по мирным жителям.

Понимаете, мы, военные, подписались на то, что мы убиваем и нас могут убить. Это честно и это нормально. Но гражданские не подписывались на это. Поэтому, когда россияне стреляют по гражданским… У меня нет подходящих слов. Это преступление. Гражданские люди не должны умирать.

Но я вижу, что русне пофиг, они обстреливают мирные кварталы так же запросто, как и военные. Это просто преступники. Я думаю, что европейские страны и Запад в целом все больше и больше понимают, что мы имеем дело фактически со страной-террористом. Думаю, помощи будет больше – и помощи оружием, в том числе. А мы, конечно, используем его как надо.

– Мы помним, что еще на первом "Рамштайне" было принято принципиальное решение о том, что Украине необходимо предоставить столько вооружения, чтобы она могла настолько ослабить армию России, чтобы та уже не могла осуществлять агрессивных действий. Но пока мы этого не видим. По вашему мнению, почему украинская армия до сих пор не получила настолько существенной помощи?

– Очень многое зависит от нас. На самом деле, нам начали предоставлять вооружение еще осенью 2021-го, за полгода до войны. Но предоставляли нам Javelin и так далее – то, что хорошо для партизанской войны.

То есть похоже на то, что руководство, разведки, штабы западных стран считали, что мы проиграем большую войну и будем вести партизанские действия.

Потом, когда мы дали отпор российской армии, когда отбросили их из Киева, а затем провели успешную операцию на Харьковщине, нам начали давать более серьезное оружие. Те же М777, тот же Caesar. На самом деле, это очень замечательные штуки, и наши артиллеристы освоили их очень быстро. Они дают такие результаты, которые удивляют западных коллег. Три удара – три танка – это реальность, хотя обычно с трех ударов выбивают один.

Сейчас речь идет о танках и о другом наступательном вооружении. Видимо, западные партнеры уже верят в то, что мы будем наступать, что мы будем освобождать свою территорию. На самом деле все будет зависеть от того, какие результаты мы показываем. Если мы показываем хороший результат, нам дают оружие, в том числе наступательное.

– До сих пор в подвешенном состоянии остается вопрос о предоставлении Украине дальнобойного вооружения, способного доставать до центров принятия решений на территории России. Это старый страх того, что Путин использует свой последний ядерный аргумент, или что-то другое?

– Я думаю, что подобные опасения, конечно, есть. Наши западные партнеры, конечно, опасаются применения Россией ядерного оружия. Но наше Минобороны и профильные предприятия уже подготовили дроны, которые могут наносить удары на достаточном расстоянии. Речь идет о тысяче километров. Думаю, этого вполне хватит.

– Считаете ли вы, что есть силы – конечно же, за исключением России, – которые сегодня заинтересованы в том, чтобы война приобрела затяжной характер, чтобы она продолжалась как можно дольше?

– Конечно, война для кого-то трагедия, а для кого-то – бизнес. Но я больше склонен доверять мнению украинской разведки. Тот же глава ГУР Буданов говорит, что мы закончим войну в этом году. Совершенно не хочется воевать много лет.