"Подтверждается опытом и практикой": в ГУР рассказали, на чем базируются прогнозы Буданова об окончании войны

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что прогнозы их начальника Кирилла Буданова о российско-украинской войне опираются на факты. Они базируются на разведданных, международной ситуации и анализе обстановки на поле боя.

Видео дня

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя слова Буданова на счет того, когда может закончиться развязанная Россией война. Сотрудник украинской разведки выступил в эфире объединенного теле- и радиомарафона "Єдині новини".

Юсов сказал, что прогнозы начальника ГУР нельзя сравнивать с "гороскопами".

"Безусловно, слова Буданова о положительных сдвигах на фронте – прозвучавшие еще летом о событиях осенью и во многих других случаях – это информация, подтверждаемая жизнью и практикой", – подчеркнул представитель ведомства.

Кроме того, еще задолго до полномасштабной войны Буданов предупреждал о полномасштабном вторжении России в нашу страну. Он называл и приблизительные сроки этого события, которые совпали с реальностью.

"Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно через те внутренние процессы, которые происходят внутри РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным. Собственно, те месяцы, озвученные, – для этого есть основания", – заявил Юсов.

Напомним, Буданов в недавнем интервью ABC News сказал, что защитники Украины готовят большое контрнаступление, а самые горячие бои будут в марте-2023.

"Наша цель (и мы ее достигнем) – это возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права", – подчеркнул начальник ГУР. Он надеется, что уже в текущем году (скорее всего, в его второй половине) наша страна одержит победу.

При этом Юсов указал на то, что внутри России сейчас происходят "многие процессы", хотя общественность и не знает об этом. "Но они уже идут, и скоро мы увидим их результат", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Кирилл Буданов заявил, что существует несколько сценариев трансформации России. Он отметил: этого процесса не следует бояться, "это пойдет только на пользу всему миру".

– Также в интервью ABC начальник Главного управления разведки МО подтвердил, что президент РФ Владимир Путин болен. "Конечно. Он болен долго, очень долго", – сказал Буданов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!