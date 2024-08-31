Сбитие 'Кинжалов' и А-50, 'Сушкопад' и потеря F-16: чем запомнился экс-командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук

Николай Олещук 30 августа был уволен указом президента Владимира Зеленского с должности командующего Воздушными силами ВСУ. С 2021 года он был главным в небе Украины – большая часть этого времени припала на полномасштабное вторжение России. С первых дней войны ВС под командованием Олещука защищали небо над украинцами, сбивали вражеские ракеты, дорогостоящие самолеты, а также имели и собственные потери.

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OBOZ.UA напоминает о важных операциях Воздушных сил ВСУ под командованием Николая Олещука.

Построение многоступенчатой ПВО

Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра. По состоянию на сейчас в Украине построена и развивается многоуровневая система ПВО.

Первый уровень включает радары, которые способны своевременно распознать применение врагом тех или иных вооружений. Второй уровень включает системы предотвращения атак. Это средства радиолокационного, инфракрасного наведения и огневого контроля.

Третий уровень – система перехвата и уничтожения целей ( ЗРК, зенитные пушки и другие средства боевого поражения). В эшелонированную противовоздушную оборону входят средства радиоэлектронной борьбы, которые могут "подавлять" или подменять координаты крылатых ракет и дронов.

Воздушные силы эффективно используют современные системы ПВО Patriot, NASAMS, IRIS-T и ЗРК SAMP/T, а также советские С-300.

Сбитие "Кинжалов"

Весной 2023 года украинские военные первыми в мире сбили российскую ракету "Кинжал", которую Москва называет гиперзвуковой. Сделать это удалось с помощью ЗРК Patriot.

Согласно подсчетам Генерального штаба ВСУ, по состоянию на лето 2024 года Воздушными силами было сбито над Украиной 28 ракет Х47м2 "Кинжал". Таким образом украинские ВС развенчали миф оккупантов, которые представляли эти ракеты как "непобедимые".

Операция в Брянской области

13 мая 2023 для российской авиации оказался скорбным днем. В Брянской области упали сразу два вертолета Ми-8 и два боевых самолета – Су-34 и Су-35. Сначала сообщалось, что они были сбиты российской ПВО, однако позже оказалось, что уничтоженная техника россиян – на счету украинских Воздушных сил.

Ми-8 сбили в районе села Сурецкий Муравей и около села Волкустичи Брянской области. А бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 были сбиты недалеко от украинской границы под Стародубом возле села Истровка.

Сушкопад

В феврале 2024 года украинские Воздушные силы установили настоящий рекорд – в течении месяца было сбило по меньше мере 13 самолетов, из которых 10 – бомбардировщики Су-34.

Издание "Forbes" предполагало, что успех ВС в сбитии российских самолетов связан с использованием ценных ракет к Patriot и NASAMS, а также "слепых зон" россиян после потери ими трети самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Сбитие А-50 и Ту-22М

Благодаря ВС под Командованием Олещука у России уменьшилось количество самолетов дальнего радиолокационного обнаружения типа А-50. Один из таких самолетов был уничтожен 14 января 2024 года, еще один 23 февраля. А в 2023 году аналогичный самолет вывели из строя белорусские партизаны на авиабазе Мачулищи.

Сбитие российского А-50 стало первым в истории уничтожением самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Всего у России осталось не больше восьми таких воздушных судов, причем часть из них не модернизированы или неисправны.

В апреле 2024 года Воздушные силы Украины в сотрудничестве с ГУР МО сбили российский стратегический дальний бомбардировщик Ту-22М3, с которого российские военные совершали обстрелы украинских городов.

Обстрел аэродрома Кульбакино

Российские оккупанты 24 февраля 2022 года обстреляли военный аэродром Кульбакино в Николаевской области, а также нефтебазу. Это стало существенной потерей украинской армии, поскольку там было уничтожено много техники, и, очевидно ударом по имиджу самого Олещука. На этом аэродроме дислоцировалась 299-я и 204-я бригада тактической авиации.

Автор мониторингового канала "Николаевский Ванек", коментируя увольнение Олещука, написал, что кадровое решение "напрашивалось само еще после Кульбакино".

Потеря Patriot

В марте 2024 года западные СМИ сообщили, что в районе города Покровск в Донецкой области было уничтожено две пусковые установки ЗРК Patriot. Российский беспилотник якобы обнаружил установки недалеко от линии фронта во время их транспортировки, после чего туда попала баллистическая ракета Искандер.

Это первый случай за два года широкомасштабной войны России против Украины, когда россиянам удалось найти и уничтожить установки украинских Patriot. Вооруженные силы официальной не комментировали это.

Потеря F-16

28 августа Воздушные силы официально подтвердили, что потеряли один из истребителей F-16, которые передали международные партнеры для отражения российских воздушных атак. Это произошло во время одной из самых массированных ракетных атак оккупантов а Украину 26 августа. Пилот самолета Алексей Месь ("Мунфиш") погиб.

Нардепка Марьяна Безуглая тогда набросилась на Олещука с критикой и потребовала его отставки. Она выдала версию о том, что F-16 мог быть сбит украинской ПВО.

Причиной падения истребителя она назвала "дискоординацию между подразделениями" военных и обвинила командование Воздушных сил ВСУ и других представителей армии в плохой "системе управления военными решениями".

Олещук тогда не подтвердил, но и не отрицал версию об уничтожении самолета украинской ПВО. Он заверил, что причины падения F-16 будут установлены, продолжается расследование с привлечением американских партнеров.

"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", – Валерий Залужный", – так прокомментировал свое увольнение Николай Олещук.

Украинские Воздушные силы под командованием генерал-лейтенанта значительно развились и ежедневно показывают потрясающие результаты в защите украинского народа от ракетных и дроновых атак врага и нанося российской авиации сокрушительные потери. Очевидно, что у Олещука как командующего ВС были как победы, так и поражения. Впрочем, первых гораздо больше.

Как сообщал OBOZ.UA, после увольнения Николая Олещука должность командующего Воздушными силами будет временно занимать командующий воздушным командованием "Центр" Анатолий Кривоножко.

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