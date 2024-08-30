Воздушные силы временно возглавил генерал-лейтенант Кривоножко: что о нем известно

30 августа президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука. Эту должность временно будет занимать командующий воздушным командованием "Центр" Анатолий Кривоножко.

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На своей должности военный находится с 2015 года. OBOZ.UA собрал информацию о генерал-лейтенанте Кривоножко и его пути в Силах обороны Украины.

С 2006 по 2008 год он проходил службу на должности командира 114-й бригады тактической авиации. Затем Кривоножко занимал должность заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

С 2014 военнослужащий принимал участие в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины. 5 декабря 2016 года получил звание генерал-майора, а 12 октября 2018 года стал генерал-лейтенантом.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Кривоножко продолжает выполнять боевые задания. Благодаря его командованию было уничтожено более 1160 воздушных, более 100 наземных и одну надводную цель.

Президент Владимир Зеленский лично вручил Кривоножко орден "Золотая Звезда", ему присвоено высшее звание Героя Украины.

Также он является кавалером орден Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и ордена Даниила Галицкого "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя увольнение Олещука, заявил, что наши Силы обороны должны усиливаться на командном уровне.

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