Сбитие Украиной российской ракеты "Кинжал" наделало шума в Пентагоне, сомнений в правдивости нет – CNN

Соединенные Штаты очень уверены в правдивости заявлений Украины о том, что российская гиперзвуковая ракета была сбита ВСУ с помощью американского комплекса ПВО и ПРО Patriot. В перехвате американские советники участия не принимали – задачу самостоятельно выполнили украинцы, обученные в Оклахоме.

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Этот факт является еще большим преимуществом для Пентагона, заявил анонимный источник CNN, знакомый с ситуацией. Он назвал это "крупной отдачей" от инвестиций, направленных на подготовку украинских военнослужащих.

Отмечается, что ЗРК Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, но до прошлой недели его способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования была чисто теоретической. Собеседник журналистов подчеркнул: то, что украинцы сбили "Кинжал", это реальная демонстрация возможностей Patriot, расцененная Пентагоном как важное событие.

Источник добавил, что новости из Украины вызвали шумиху в Пентагоне по нескольким причинам.

Как мы знаем, кремлевский диктатор Владимир Путин публично рекламировал возможности своего гиперзвукового оружия, говорил, что эти российские ракеты способны преодолеть все существующие системы ПРО.

В то же время производство гиперзвуковых баллистических ракет всегда было проблемой для РФ, а санкции только усложнили процесс.

Но до прошлой недели расчеты России заключались в том, что если она применит гиперзвуковую баллистическую ракету, все, во что она стреляет, обязательно будет поражено, сказал источник. Первое сбитие "Кинжала" пошатнуло уверенность оккупантов.

Кроме того, это вызвало серьезную неопределенность для России, поставив вопрос о том, обладает ли Украина надежными средствами противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти американские раньше системы никогда не работали с подобными целями.

– Произошло это в ночь на 4 мая в небе над Киевщиной. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне "слишком рано" узнали о случившемся, потому что о событии написали в открытом доступе до того, как военные официально подтвердили это.

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