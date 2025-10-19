Сбивают сотни 'Шахедов': в Украине создали дроны-перехватчики, которые способны изменить ход войны

В Украине разработали квадрокоптеры-перехватчики, которые эффективно сбивают российские ударные и разведывательные беспилотники. Ранее такая тактика казалась фантастикой, сейчас она стала ключевым элементом противовоздушной обороны страны.

Об этом пишет Business Insider. Во время одного из массированных обстрелов украинские дроны-перехватчики сбили более 150 беспилотников.

Сейчас в Украине стремятся наладить производство до 1 000 таких аппаратов в день. Стоимость перехватчиков составляет от 2 до 6 тысяч долларов, что значительно дешевле ракеты ПВО, которая стоит около миллиона долларов.

Идея перехватчиков появилась в начале 2024 года как недорогой способ противодействия российским разведывательным беспилотникам. Когда Россия начала массово применять ударные "Шахеды", традиционные средства ПВО оказались недостаточно эффективными. Украинские инженеры адаптировали квадрокоптеры для перехвата дронов, разработав аппараты, способные двигаться со скоростью до 180 км/ч и нести боеголовку.

Системы перехвата предусматривают координацию между операторами радаров и пилотами дронов. Эффективность зависит от типа аппарата, навыков пилота и времени реакции. Показатели успешности варьируют от 30% до 90% для хорошо подготовленных команд.

С начала работы программы дроны перехватили более 3 тысяч вражеских летательных аппаратов. Технология даже привлекла внимание НАТО и западных союзников. Они рассматривают недорогие перехватчики как возможное средство противовоздушной обороны, более дешевую альтернативу ракетам и истребителям.

Между тем Россия продолжает модернизировать свои беспилотники, запуская более быстрые аппараты, что стимулирует украинских инженеров разрабатывать новые модели перехватчиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что самым экономным методом борьбы с иранскими беспилотниками "Шахед" является применение дронов-перехватчиков. По его словам, нынешняя эффективность таких перехватчиков составляет около 68%, и этот показатель должен повышаться.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в Украине представили многоразовый перехватчик ударных дронов "Шахед", который имеет реактивный двигатель и дробовик. Беспилотный авиакомплекс Mongoose ("Мангуст") является многоразовым и может сбивать несколько вражеских БПЛА за одну миссию.

