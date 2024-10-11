Сбор на пикапы для ВСУ: разыгрываются флаги с подписями Залужного и чемпионок Олимпиады-2024

В Украине идет сбор для закупки машин – пикапов и джипов – на передовую. Приобретенный транспорт отправят украинским защитникам на Харьковское и Покровское направления.

Видео дня

Соответствующий сбор ведет координатор ВОО "Стоп коррупции", известный волонтер Роман Бочкала. Он отметил, что уже две трети необходимой суммы собрано. А активных донаторов ждут подарки – флаги с подписями бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и чемпионок Олимпиады-2024 по фехтованию.

"Друзья, мы с вами достигли психологической точки – собрали миллион гривен. Но мы должны собрать полтора миллиона гривен. Осталось каких-то 500 тысяч и наш сбор на пикапы будет закрыт. Харьковщина и Покровское направление нуждаются в усилении колесами", – отметил волонтер.

"Колеса" нужны и будут переданы бригаде быстрого реагирования НГУ "Рубеж", 57-му отдельному радиотехническому батальону, 16-му отдельному стрелковому батальону и подразделению ССО.

Бочкала призвал присоединяться к сбору, потому что важна каждая копейка. К тому же среди неравнодушных граждан за их донаты будут розыграны призы. Сейчас самый большой донат составляет 3333 долларов.

Однако не следует считать, что для принятия участия в розыгрыше нужно "перебить" указанные три тысячи. Волонтер подчеркнул, что "подарки ожидают самых активных донаторов", а не тех, кто больше даст.

Как были подписаны подарочные флаги, OBOZ.UA показывал здесь.

Задонатить на ВСУ можно:

через безопасный перевод monobank https://send.monobank.ua/jar/4SSK55aRaK

https://send.monobank.ua/jar/4SSK55aRaK также можно перечислять на PayPal для [email protected]

для [email protected] или на отдельный счет Приватбанка 5457 0822 2535 3445

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!