'Сбросы точь-в-точь в блиндажи': пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Украинские пограничники-аэроразведчики, воюющие на передовой, продемонстрировали взрывные сбросы с дронов по российским блиндажам. Во время боевой задачи защитники ликвидировали немного живой силы врага и уничтожили его укрытия.

Такую работу на Бахмутском направлении провели бойцы бригады "Помста" Луганского пограничного отряда. Видео опубликовано в ее официальном Telegram-канале.

На кадрах события на передовой показаны глазами пилотов ударных беспилотников подразделения "Феникс".

Именно эти воины, управляя коптерами Mavic, забрасывали гранаты в российские блиндажи, спрятанные в лесопосадке.

Так защитники ликвидировали двух оккупантов и уничтожили их укрытие, чтобы им не могли воспользоваться другие захватчики.

Также взрывчатку сбросили на стоящий на открытой дороге под лесопосадкой внедорожник россиян. Машина в итоге сгорела.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пограничники обнародовали видеоотчет проделанной работы по уничтожению оккупантов на левобережье Херсонщины. Там за неделю бойцы с помощью дронов уничтожили полевой склад имущества, позицию со станцией РЕБ, три грузовика и два замаскированных авто, поразили опорные пункты врага.

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