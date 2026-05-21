СБУ и Силы обороны проводят усиленные меры безопасности в северных регионах Украины: в чем причина

В северных регионах Украины начались масштабные мероприятия по безопасности с участием СБУ и других составляющих Сил обороны. Они охватывают приграничные области и имеют целью предотвратить возможные угрозы со стороны России и Беларуси.

В рамках операции возможны проверки документов, ограничения движения и усиленный контроль граждан. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского СБУ и другие подразделения Сил обороны проводят комплекс усиленных мер безопасности в северных областях нашего государства", – говорится в сообщении.

Речь идет о беспрецедентных по масштабу действиях, которые реализуются на территориях, граничащих с Россией и Беларусью. К мероприятиям привлечено значительное количество сил и средств, что должно стать сдерживающим фактором против любых возможных агрессивных действий или операций со стороны противника и его союзника.

Координацию осуществляет Антитеррористический центр при СБУ. Кроме подразделений Службы безопасности, к операции привлечены Национальная полиция, Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

Комплекс мероприятий предусматривает активные превентивные действия в сферах контрразведывательной и контрдиверсионной защиты. Они проводятся на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Основное внимание уделяется недопущению проникновения вражеских групп в приграничные районы, предотвращению диверсионно-террористической деятельности, а также выявлению попыток ведения разведывательной и подрывной работы.

В рамках мероприятий силовики будут осуществлять усиленную проверку граждан, находящихся в зоне проведения операции, а также проводить осмотр территорий и отдельных помещений с целью выявления запрещенных предметов.

Такие действия происходят с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны временные ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов и осмотр транспортных средств.

В СБУ призывают граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать установленные ограничения, в частности режим комендантского часа.

В то же время в спецслужбе отмечают, что все действия осуществляются с соблюдением принципов законности и уважения к конституционным правам и свободам граждан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 мая провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время заседания обсудили потенциальную угрозу вторжения со стороны Беларуси и ситуацию возле Приднестровья.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране, о чем он заявил во время доклада министра обороны Виктора Хренина.

Он объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

