СБУ идентифицировала российских омоновцев, которые охотились на украинских патриотов на Запорожье. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали российских оккупантов, которые преследовали украинских патриотов в оккупированной части Запорожской области. Трое представителей Росгвардии принимали участие в похищении и пытках мирных жителей Украины.

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Два выходца из Дагестана и командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии орудовали в Мелитополе и Васильевском районе Запорожской области. Подробности сообщили в СБУ.

В результате следственно-оперативных действий установлены личности еще трех российских захватчиков, участвовавших в похищениях и пытках мирных жителей временно захваченных районов Запорожской области.

"Один из злоумышленников – это командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. После захвата Мелитополя его назначили "военным комендантом" оккупационной администрации украинского города. В этой должности выполнял задачи Москвы по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья. Для этого сформировал "карательные отряды", которые проводили массовые облавы на жилища местных жителей", – отметили из СБУ.

Людей, задержанных в ходе таких налетов, оккупанты забирали с собой и увозили в застенки "военной комендатуры" РФ.

"Там из пострадавших выбивали информацию о местах нахождения украинских патриотов на территории района", –- рассказали в СБУ.

Еще двое военных преступников прибыли в Украину из Дагестана. Оба – сотрудники Махачкалинского отряда милиции особого назначения управления Росгвардии (так называемый ОМОН).

"В начале оккупации Васильевского района они вошли в состав созданной агрессором "комендатуры" России: один в "должности" заместителя руководителя оккупационного органа, а второй – его помощника. Установлено, что р*шисты лично принимали участие в незаконных задержаниях и пытках украинских граждан, применяли к пострадавшим ядовитые химические вещества и электроток и постоянно угрожали убийством близких родственников", – сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению российских военных преступников к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что обнаружили в епархиях УПЦ МП листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов. "Находки" были сделаны в рамках контрдиверсионных мероприятий на объектах УПЦ МП в ряде регионов Украины.