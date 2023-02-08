СБУ по горячим следам задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Харькову: в результате атак погибли люди. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Российской Федерации в Харькове. Он корректировал ракетные обстрелы по городу 5 февраля 2023 года.

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При непосредственном участии предателя в результате ударов погибли мирные жители Харькова и была разрушена гражданская инфраструктура города. Об этом говорится в официальном сообщении СБУ.

Согласно сообщению, задержанный сотрудниками контрразведки СБУ российский агент причастен к ракетным ударам РФ по центру Харькова, нанесенным 5 февраля. Тогда ракеты прилетели в жилую многоэтажку и разрушили здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова. Погибли жители многоэтажки и охранник учебного заведения.

По данным Службы, корректировщик – местный житель – сотрудничал с российской военной разведкой.

"Предатель скрытно фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага. Р*шисты использовали указанные локации как потенциальные цели для ракетных атак. При чем после "прилетов" они ставили этому же агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ, в частности, установили непосредственную причастность вражеского корректировщика к обстрелам Харькова 5 февраля, а также его российским кураторам.

"Как выяснило следствие, вражеский агент вел коммуникацию с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. На "задачу" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ", – рассказали в Службе.

Задержали предателя "на горячем", когда он собирал информацию о результатах ракетных обстрелов по зданию университета.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). На очереди - избрание для предателя меры пресечения в виде содержания под стражей.

Выявление и задержание предателя проводили сотрудники СБУ Харьковской области при содействии Государственной пограничной службы Украины и процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, ранее в СБУ отчитались о задержании завербованного Россией военного, который сливал оккупантам данные о планах контрнаступления ВСУ. Мужчина полностью признал свою вину во время задержания.

Также накануне, 7 февраля, депутаты Верховной Рады Украины поддержали назначение новым главой СБУ Василия Малюка, с июля прошлого года руководившего Службой в статусе и.о.