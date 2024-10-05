СБУ проводит меры безопасности в Сумах: в чем причина и какие ограничения для жителей. Фото

В городе Сумы Служба безопасности Украины начала контрразведывательные и меры безопасности. Их целью является защита граждан и нейтрализация возможных угроз безопасности страны.

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К ним присоединились Национальная полиция, Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Национальная гвардия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Эти действия правоохранителей охватывают весь город, и их основной целью является предотвращение разведывательно-подрывной деятельности со стороны врага, предупреждение провокаций и повышение безопасности жителей.

Важно понимать, что эти мероприятия проходят на фоне российской вооруженной агрессии и поэтому обеспечение безопасности в городах становится приоритетной задачей.

Отмечается, что правоохранители будут проверять документы, будут осматривать автомобили и могут ограничивать движение в определенных районах.

СБУ просит жителей с пониманием относиться к возможным неудобствам, соблюдать требования правоохранителей и иметь при себе документы, подтверждающие личность.

Все действия проходят в рамках закона, и СБУ подчеркивает, что в своей деятельности следует принципу законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала дезертира, работавшего на российскую военную разведку и корректировавшая авиационные удары по Винницкой и Сумской областях. Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из украинских воинских частей, в мае этого года самовольно покинувший место службы.

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