СБУ сообщила о подозрении более 200 лицам, которые распространяли информацию о работе ПВО и других Сил обороны: подробности

Служба безопасности Украины объявила о подозрении более чем 200 лицам, которые незаконно распространяли информацию о деятельности ПВО и других военных сил. Фактически, эти люди помогали врагу в подготовке, осуществлении и корректировке воздушных ударов по нашей территории.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Фигурантам объявлено о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконного распространения информации о направлении, перемещении оружия, Вооруженных Сил Украины или других военных формирований.

Как отмечается, на 190 из этих лиц были направлены обвинительные акты в суд. Преступникам грозит тюремное заключение продолжительностью до 12 лет.

Согласно результатам следствия, в большинстве случаев эти граждане целенаправленно передавали агрессору информацию о расположении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

Особый интерес был направлен на получение координат временных базировок, маршрутов движения и оборонных сооружений украинских защитников. Российским силам также было важно выявить огневые позиции украинской артиллерии и систем противовоздушной обороны.

К примеру, в конце мая этого года сотрудники СБУ задержали информатора главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ). Этот человек пытался тайно зафиксировать движение украинских военных колонн, переправлявшихся через реку Северский Донец в направлении Бахмута.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности быстро установили личности шести жителей Киева, незаконно распространявших информацию о действиях сил ПВО во время массированной атаки РФ на столицу ночью 16 мая.

Четверым фигурантам уже было доложено подозрение в совершении преступления. В отношении двух из них обвинительные материалы были переданы в суд. По другим лицам продолжается расследование.

Служба безопасности подчеркивает, что запрещено снимать и распространять видео- и фотоматериалы, касающиеся деятельности Сил обороны и последствий российских обстрелов. Любое такое распространение, даже безотчетное, рассматривается как корректировка враждебной огневой позиции и является преступлением, за которое предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству.

Напомним, что СБУ задержала "крота" в ВСУ, который шпионил за боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro. Предателем оказался местный житель, мобилизовавшийся в ряды ВСУ и проходивший службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Ранее в СБУ заявили о задержке информатора ГРУ РФ, который наводил ракеты на заводы в Николаеве, а также охотился на БМП Bradley. По его наведению, в частности, был обстрелян судостроительный завод.