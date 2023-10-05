СБУ сообщила о подозрении другу Путина, поставляющего 'Кинжалы' для ударов по Украине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору российской корпорации "Ростех" Сергея Чемезову. Приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину чиновник поставляет оккупационной армии РФ вооружение и боеприпасы.

Правоохранители отметили, что Чемезов входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во время службы в КГБ СССР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Службе безопасности отметили, что благодаря тесным связям с Путиным гендиректор корпорации "Ростех" уже более 15 лет занимается поставками оружия в российскую оккупационную армию. Предприятия "Ростеха" производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины.

Украинские правоохранители задокументировали факты передачи компаниями Чемезова для минобороны РФ оптовых партий техники. Среди них истребители СУ-30, СУ-35, СУ-57 и бомбардировщики СУ-34, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также военно-транспортные самолеты Ил-76.

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Кроме того, Чемезов обеспечивает поставки российской армии баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал", ударных и разведывательных дронов, танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3. Также корпорация "Ростех" поставляет оккупантам реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-С".

Следователи СБУ сообщили Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 10 лет. Так как должностное лицо находится за пределами Украины, правоохранители продолжают комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении топ-менеджеру "Роснефти" Татьяне Грабович, которая в 2014 году переехала в Москву из Винницы. Живя в России, она отрицает существование Украины, восхваляет российского диктатора Владимира Путина и поддерживает вооруженную агрессию РФ против нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР" Роману Беседину. Он позиционирует себя как одного из ключевых рупоров Кремля в оккупированном Донецке и публично призывает к физическому уничтожению украинского народа.

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