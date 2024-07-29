СБУ сообщила о подозрении экс-начальникам Еленовской колонии: они причастны к гибели украинских пленных

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательства против двух российских военных преступников, участвовавших в массовом убийстве украинских военнопленных на временно оккупированной территории Донбасса в июле 2022 года. Речь идет о Сергее Евсюкове, бывшем начальнике так называемой "Волновской колонии ДНР" в поселке Оленевка, и его бывшем первом заместителе Дмитрии Неёлове, которые сотрудничали с оккупантами.

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Об этом сообщили пресс-службе ведомств. Следствие установило, что оба были на своих "должностях" во время взрывов, организованных российскими силами в ночь на 29 июля на территории тюрьмы.

По данным следствия, взрывы произошли после отбоя между 23:00 28 июля и 01:00 29 июля 2022 года. В то время в бараке находились 193 военнопленных из полка "Азов".

В результате взрывов и полученных взрыво-оскольчатых ранений, повреждений внутренних органов, термических ожогов и других тяжелых травм, сразу погиб по меньшей мере 41 военнослужащий. Еще 9 умерли из-за несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи. Около 150 украинских военных получили ранения разной степени тяжести.

В ходе расследования следователи и прокуроры получили показания от 20 потерпевших и более 30 свидетелей. Было проведено 48 судебно-медицинских экспертиз, включая молекулярно-генетические исследования, а также комплексную экспертизу оружия и обстоятельств его использования.

В настоящее время идентифицированы 49 погибших военнослужащих, из которых 48 были установлены с помощью судебных молекулярно-генетических экспертиз, а еще один – по свидетельствам потерпевших и свидетелей.

Досудебное расследование, проводимое СБУ, показало, что подозреваемые, несмотря на тяжелые ранения и многочисленные призывы о помощи, сознательно задерживали оказание неотложной медицинской помощи и эвакуацию пострадавших в медицинские учреждения.

Они также не обеспечили достаточное количество медицинских препаратов и средств оказания помощи, что привело к гибели еще 9 военнослужащих "Азова" от полученных ранений до и во время эвакуации.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности выдвинули Евсюкову и Нейолову подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ноябре 2022 года оккупанты сменили обоих фигурантов на их должностях. В настоящее время они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Донбасса.

Продолжаются комплексные меры по их розыску и наказанию за преступления против украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во вторую годовщину теракта РФ в Оленивке военные 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины призвали привлечь внимание мира к этому военному преступлению россиян, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что собой представляет современная Россия, и чтобы государство-агрессорка ответила за содеянное.

– Украинский пограничник Вячеслав рассказал, как попал в плен в конце апреля 2022 года, а вернулся на подконтрольную Киеву территорию только в феврале 2024 года в результате обмена пленными. Причем Вячеслав только чудом выжил. Защитник побывал, в том числе, и в колонии в Оленовке.

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