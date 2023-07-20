СБУ сообщила о подозрении генералам РФ, командовавшим подавлением протестов во время оккупации Херсона. Фото

Специалисты Службы безопасности Украины установили личности еще 14 российских военных, причастных к массовым репрессиям против мирного населения Херсона во время оккупации города. Среди военных преступников – двое генералов, а также полковники и рядовые путинской армии, которые избивали и пытали украинцев.

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Все им заочно сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, контрразведчики устанавливают места нахождения захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что главным из 14 российских преступников был генерал-майор Михаил Калупин, командующий 50-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии. Весной 2022-го он отдавал подчиненным оккупантам приказы по подавлению мирных акций протеста в Херсоне. Тогда к жителям города они применили светошумные гранаты и слезоточивый газ.

Российские военные избивали граждан Украины резиновыми дубинками, а в некоторых даже стреляли. Также они похищали протестующих и отвозили в обустроенные в захваченных зданиях застенки. Так оккупанты "арестовали" по меньшей мере 11 человек.

Преступный приказ на силовой разгон протеста херсонцев россиянин Калупин отдал другому генералу ВС РФ – Дмитрию Пешакову. Тот был командиром усиленной тактической группы 606-го центра спецназначения северо-кавказского округа войск росгвардии.

Следствием установлено, что в карательных мероприятиях также принимали участие:

– заместитель начальника управления федеральной службы войск росгвардии по Ростовской области полковник Александр Науменко;

– начальник штаба 50-й ОБОП росгвардии полковник Григорий Зан;

– начальник оперативного отделения – заместитель начальника штаба 50-й ОБОП подполковник Дмитрий Гапонов.

Кроме них, к разгону мирных протестов был причастен рядовой личный состав этой группировки путинского войска, в частности оккупанты:

– Даниленко Эдуард Константинович;

– Джиганов Ринат Мовлитбердиевич;

– Дуйсенгалиев Мирхан Нуржанович;

– Куулар Найдан Георгиевич;

– Масол Владислав Игоревич;

– Мирзалиев Адил Фазилович;

– Совбанов Салман Кульмурзаевич;

– Турышев Сергей Михайлович;

– Унегов Александр Николаевич.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили 14 фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц). Продолжаются комплексные меры по установлению их места пребывания и привлечение к ответственности", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты СБУ задержали предательницу, которая "сливала" данные об украинских БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Она служила по контракту в одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в регионе и выполняет боевые задания на фронте.

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