СБУ сообщила о подозрении комбригу РФ, который приказал атаковать украинских защитников на Донетчине химоружием

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому комбригу, который приказал атаковать украинских защитников в Донецкой области химическим оружием. Командир 123-й мотострелковой бригады ВС РФ Роман Шкроба с помощью запрещенного оружия пытался добиться прорыва обороны украинских войск в районе поселка Спорное.

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Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба СБУ. Как говорится в сообщении, украинская спецслужба задокументировала военные преступления Шкробы, командира 123-й мотострелковой бригады Южного военного округа страны-агрессора России.

По данным контрразведки и следствия СБУ, 20 декабря 2023 года он отдал приказ подчиненным на применение газовых гранат К-51 и РГ-Во против украинских защитников в Донецкой области.

С помощью химического оружия агрессор пытался прорвать украинскую оборону во время непрерывных боев в районе поселка Спорное Бахмутского района.

Используя гранаты с химическим зарядом, в частности слезоточивым газом, оккупанты надеялись заставить воинов ВСУ покинуть оборонительные укрытия во время вражеских штурмов.

Следователи СБУ заочно сообщили Шкроби о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Санкция ч. 1 ст. 438 предусматривает наказание в размере от восьми до 12 лет тюрьмы.

В СБУ отметили, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать оккупанта за преступления против Украины.

К-51 – советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия, разработанная в 1970-е годы.

РГ-Во – ручная химическая граната российского производства. С декабря 2023 года российские пропагандисты откровенно распространяли информацию о применении этих гранат. В одном из случаев был показан сброс РГ-Во на блиндаж с украинскими защитниками, чтобы "выкурить" их из укрытия.

В СБУ также напомнили, что в декабре 2024 года СБУ объявила о заочном подозрении российскому генералу Игорю Кириллову – начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России.

Как сообщал OBOZ.UA, Игорь Кириллов погиб на следующий день, 17 декабря, в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства. По данным источников OBOZ.UA, ликвидацию военного преступника провела СБУ.

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