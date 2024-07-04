СБУ сообщила о подозрении полковнику РФ, приказавшему ударить по музею Григория Сковороды на Харьковщине. Фото

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому полковнику Ивану Панченко, который приказал нанести ракетный удар по Национальному музею Григория Сковороды в Харьковской области. Оккупант отдал преступный приказ в начале мая 2022 года.

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Для совершения теракта россияне задействовали истребитель Су-35С, с которого выпустили по мемориальному комплексу турбореактивную противокорабельную ракету типа Х-35. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российский захватчика Иван Панченко служит в должности командира 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа вооруженных сил РФ. С начала полномасштабной войны он принимает участие в организации и проведении воздушных атак на гражданские объекты Украины.

В мае 2022 в результате огневого поражения значительные повреждения получило здание музея, а его работник был тяжело ранен. По имеющимся данным, российский полковник продолжает командовать авиационными ударами по разным регионам Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Панченко о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, отданные приказу о совершении таких действий, совершенном по предварительному сговору группой лиц.). Продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать российского военного преступника.

Напомним, российские оккупационные войска утром 4 июля снова ударили по Харьковской области. На этот раз под обстрелами врага оказались поселки Купянского района и Волчанской общины.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области 4 июля российский дрон-камикадзе типа Shahed попал в один из инфраструктурных объектов. В результате атаки возникли перебои с электроснабжением.

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