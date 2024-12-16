СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, приказавшему применять химоружие против украинских военных

Сотрудники службы безопасности Украины сообщили о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ использовать химическое оружие против украинских Сил обороны. Речь идет о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игоре Кириллове.

Видео дня

Соответствующую информацию в Telegram разместила СБУ. Отмечается, что чиновник несет ответственность за массовое использование российскими военными запрещенного химического оружия против сил обороны Украины на восточном и южном фронтах.

По его приказу, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4,8 тысяч случаев применения химических боеприпасов противником.

"В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия - CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и об его уничтожении от 13.01.1993. В течение полномасштабного вторжения РФ в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тыс. военных Сил обороны с разными степенями химического отравления", – говорится в сообщении.

Российские военные используют боеприпасы с ядом преимущественно в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны ВСУ.

При активации гранат с химическим зарядом ядовитые соединения поражают слизистые оболочки, в частности глаза и дыхательные пути человека. Таким образом, оккупанты пытаются заставить украинских бойцов покидать окопы, попадая под прямой огонь.

СБУ идентифицировала на поле боя российские гранаты с ядовитыми веществами и собрала образцы почвы, переданные международной Организации по запрету химического оружия через процессуальный механизм. Две независимые лаборатории этой организации подтвердили факты военных преступлений, совершенных Россией.

На основе собранных доказательств следователи СБУ заочно объявили подозрение Кириллову по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Досудебное расследование продолжается, чтобы зафиксировать другие факты нарушений международного гуманитарного права оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения российских войск зафиксировано более 4800 случаев использования оккупантами ядовитых химических веществ.

За этот период более двух тысяч украинских военнослужащих были госпитализированы с признаками отравления. Также подтверждены три случая гибели бойцов ВСУ в результате отравления неизвестными химическими веществами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!