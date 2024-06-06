СБУ за последние 2 месяца поразила нефтеперерабатывающие мощности России, приносящие врагу 55% экспортной выручки

Входящий в состав Службы безопасности Украины Центр специальных операций "Альфа" поразил часть нефтеперерабатывающих мощностей России, которые приносили в бюджет страны 55% валютной выручки

Об этом на первом ежегодном "Саммите Свободы США – Украина", который проходит в Вашингтоне и соорганизатором которого является Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), заявил один из руководителей спецназовцев СБУ (имя скрыто из соображений безопасности).

"За последние два месяца поражено, в частности, много нефтеперерабатывающих мощностей РФ, благодаря чему мы на треть сократили экспорт нефтепродуктов, а это 55% вражеской военной выручки. Это валютная выручка от экспорта нефтепродуктов", – сообщил он.

Также в течение 2023 года центр спецопераций СБУ уничтожил более 500 российских танков.

"Центр специальных операций "Альфа" активно использует дроны для поражения российской техники и живой силы. В течение 2023 года было ликвидировано более 500 российских танков", – сказал спецназ, добавив, что это были танки Т-90 и T-90M, стоимость которых – более 5 миллионов долларов за каждую единицу.

В то же время он отметил, что этого достигло довольно небольшое спецподразделение: "Такие цифры очень большие для такого небольшого количества личного состава".