СБУ заблокировала три группы в мессенджерах, способствовавших избеганию мобилизации в Черкасской области

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали три группы в мессенджерах, которые распространяли информацию о местах работы ТЦК и помогали уклонистам избегать мобилизации. Эти деструктивные телеграммы-каналы и группы в Viber действовали в городах Золотоноша, Умань и Ватутино.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В указанных группах мужчины призывного возраста получали информацию о мерах Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в области.

Администраторы постоянно обновляли данные о маршрутах и местах вручения повесток, чтобы предупредить уклонистов.

Участники групп также могли распространять информацию, которую собирали сами или получали от осведомителей среди жителей Черкасской области. Известность этих каналов возросла до 3500 подписчиков.

Во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили администраторов препятствовавших мобилизации групп. Один из них – житель Золотоноши. Он руководил группой, функционировавшей с декабря 2023 по январь 2024 года, предоставляя исключительно информацию о выдаче повесток в районе.

Во время обысков у установленных администраторов правоохранители обнаружили SIM-карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Одному из фигурантов уже доложено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Решается вопрос об извещении подозрений другим участникам преступной схемы.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники разоблачили новую "схему" переправки мужчин за границу. Ее организовали гражданин Молдавии и его несовершеннолетний брат.

Однако организаторы схемы за свои услуги не брали денег: за переправку за границу мужчины должны были выполнять сельскохозяйственные работы на угодьях "схемщиков". "Клиентов" иностранцы искали недолго – предложили таким образом "мигрировать" двоим своим знакомым украинцам. Все четыре задержаны пограничниками.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники "испортили" турпоход четырем туристам, которые планировали через Карпаты попасть в Словакию. Среди них был один россиянин.

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