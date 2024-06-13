СБУ задержала агента ГРУ, который готовил прорыв оккупантов на самом горячем направлении Донетчины. Фото

Украинские спецназовцы задержали на Донетчине агента российского ГРУ, который помогал оккупантам прорывать линию обороны ВСУ на Покровском направлении. Этот участок сейчас является самой горячей зоной боевых действий на восточном фронте.

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По заданию кураторов злоумышленник разведывал там места базирования и перемещения украинских войск. Детали о разоблачении предателя сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина особенно следил за укрепрайонами и боевыми позициями артиллерии Сил обороны, которая держит под огневым контролем штурмовые группы российских войск.

Чтобы обнаружить такие локации, вражеский приспешник пешком обходил местность и скрыто фиксировал расположение защитников – координаты обозначал на картах, в дальнейшем оккупанты использовали такие данные для ударов. Вся эта информация требовалась агрессору для подготовки боевых операций на фронте, с использованием авиации, артиллерии и вылазок ДРГ.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили планы агрессора и задержали их шпиона. Также специалисты провели мероприятия по обеспечению локаций наших воинов.

Среди доказательств работы на врага у агента ГРУ изъяли телефон и банковские карточки, на которые он получал деньги от российской спецслужбы.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора украинцу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Он уже под стражей без альтернативы внесению залога, ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время далеко от линии фронта – в Житомире задержали агента ФСБ, который собирал данные о расположении украинских защитников в Одесской и Житомирской областях. Особенно он следил за режимом работы военных вузов, госпиталями и медицинскими учреждениями, где могли лечить раненых защитников.

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