СБУ задержала агентку РФ, готовившую удары по 'центрам принятия решений' в Николаевской области. Фото

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентку РФ. Она по заданию российского ГРУ пыталась установить точные координаты зданий на территории области, где разместились военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны Украины, а также время, когда в них находится максимальное количество людей.

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Также она разведывала позиции дальнобойной артиллерии Вооруженных сил, в частности систем HIMARS. Об этом сообщили в СБУ.

Как рассказали в Службе, одна из жительниц Николаевской области была завербована главным управлением генштаба ВС РФ еще весной. Посредником между российским разведуправлением и предательницей стал ее близкий родственник, который служил в расформированном подразделении МВД Украины "Беркут", а затем сбежал в оккупированный Крым и устроился в оккупационную полицию. Именно через него агентка передавала собранные данные в РФ.

"Ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц. Также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных в боевые операции украинских войск на южном направлении. Развединформация нужна была российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области", – рассказали в СБУ.

Сотрудники службы в ходе контрдиверсионных мероприятий в Николаевской области разоблачили предательницу и задокументировали ее действия. Вражескую агентку задержали, когда она пыталась передать собранные разведданные государству-агрессору.

"Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении. В настоящее время для злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Информаторше грозит до 12 лет тюрьмы", – добавили в СБУ.

Там также сообщили, что контрдиверсионные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, СБУ идентифицировала еще 30 коллаборантов, осуществляющих репрессии во временно оккупированных регионах Украины. В Херсонской области установлены лица 24 предателей, которые вступили в оккупационный "отдел полиции" в Новой Каховке и занимаются подавлением проукраинских акций протеста, похищают участников движения сопротивления и грабят население.

Еще троих коллаборантов СБУ идентифицировала в Луганской области. С лета 2022 года они возглавляют "администрацию" во временно захваченном Беловодске Старобельского района. Только за полгода эти сторонники Кремля провели более 30 массовых мероприятий в поддержку путинского режима.