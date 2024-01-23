СБУ задержала агентку РФ, которая 'охотилась' на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото

В Донецкой области контрразведка Службы безопасности задержала предательницу, которая сливала российским террористам места базирования бронетехники украинских военных. Женщина пыталась разведать информацию о позициях ВСУ под Бахмутом.

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В зоне особого внимания злоумышленницы находились подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, российская агентка объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала нужные объекты. Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована.

В Службе безопасности уточнили, что куратором оказался кадровый сотрудник ФСБ, который находится на временно оккупированной территории на востоке Украины. Также правоохранители отметили, что информация о позициях украинских войск врагу требовалась для подготовки ракетно-артиллерийских ударов.

Предательницу своевременно разоблачили и тем самым предотвратили реализацию вражеских планов по огневому поражению украинских объектов. После поэтапного документирования преступных действий фигурантка была задержана "на горячем", когда пыталась выявить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников.

Контрразведка изъяла у задержанной телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-террориста. В СБУ сообщили, что злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую еще в конце 2022 года дистанционно завербовала российская спецслужба. В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в чатах прокремлевских Telegram-каналов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, украинские правоохранители разоблачили еще ряд пророссийских интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления оккупантов. Также предатели дискредитировали командование Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности наводил вражеские ракеты на госпитали Вооруженных сил.

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