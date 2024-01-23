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СБУ задержала агентку РФ, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото

Алексей Лютиков
War
2 минуты
1,9 т.
СБУ задержала агентку РФ, которая 'охотилась' на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото

В Донецкой области контрразведка Службы безопасности задержала предательницу, которая сливала российским террористам места базирования бронетехники украинских военных. Женщина пыталась разведать информацию о позициях ВСУ под Бахмутом.

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В зоне особого внимания злоумышленницы находились подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, российская агентка объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала нужные объекты. Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована.

СБУ задержала агентку РФ, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото

В Службе безопасности уточнили, что куратором оказался кадровый сотрудник ФСБ, который находится на временно оккупированной территории на востоке Украины. Также правоохранители отметили, что информация о позициях украинских войск врагу требовалась для подготовки ракетно-артиллерийских ударов.

Предательницу своевременно разоблачили и тем самым предотвратили реализацию вражеских планов по огневому поражению украинских объектов. После поэтапного документирования преступных действий фигурантка была задержана "на горячем", когда пыталась выявить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников.

СБУ задержала агентку РФ, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото
СБУ задержала агентку РФ, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото

Контрразведка изъяла у задержанной телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-террориста. В СБУ сообщили, что злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую еще в конце 2022 года дистанционно завербовала российская спецслужба. В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в чатах прокремлевских Telegram-каналов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ задержала агентку РФ, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото
СБУ задержала агентку РФ, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото
СБУ задержала агентку РФ, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом. Фото

Напомним, украинские правоохранители разоблачили еще ряд пророссийских интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления оккупантов. Также предатели дискредитировали командование Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности наводил вражеские ракеты на госпитали Вооруженных сил.

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