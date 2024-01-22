Один из них хвалил удар 'Искандерами' по Харькову: СБУ задержала вражеских агитаторов. Фото

Украинские правоохранители разоблачили еще ряд пророссийских интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления оккупантов. Также предатели дискредитировали командование Сил обороны Украины.

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Одним из задержанных оказался блогер, который похвалил страну-террорист Россию за ракетный удар по Харькову 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Блогера, который разместил в соцсети TikTok видео с похвалой путинских террористов за удары по Харькову ракетами типа "Искандер", был задержан в Одессе. Тогда теракт привел к большому количеству погибших и раненых мирных жителей. Более того, видео блогера появилось в эфире пропагандистского российского ТВ.

Еще одну любительницу "русского мира" задержали в Киевской области. Киберспециалисты Службы безопаности разоблачили женщину, которая из собственных аккаунтов в Facebook и Telegram агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться российский оккупантам.

Кроме того, злоумышленница использовала интернет-ресурсы для распространения фейков о разных национальных общинах Украины.

Очередного предателя задержали в Черкасской области. Контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который поддерживал оккупацию украинских городов. В частности, мужчина восхвалял оккупацию Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, имея вид на жительство в России, он героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине.

В Днепре был задержан координатор местной ячейки прокремлевской организации "народовластие". Злоумышленник публиковал в соцсетях фейки по отношению к представителям местных религиозных общин. Кроме того, мужчина распространял дезинформацию о деятельности украинских военных в прифронтовом регионе.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Преступные действия еще двух пропагандистов дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, утром 2 января российская террористическая армия атаковала ракетами жилые кварталы Харькова. Пострадавшие жители областного центра показали первые секунды после взрывов. Вследствие теракта многоэтажные жилые дома получили существенные повреждения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности наводил вражеские ракеты на госпитали Вооруженных сил.

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