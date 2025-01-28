СБУ задержала агентурную группу ФСБ, готовившую ракетный удар по аэродромам базирования F-16. Фото

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу, действовавшую под руководством ФСБ России. Злоумышленники готовили ракетные удары по аэродромам, где базируются истребители F-16.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Спецоперация прошла вблизи одного из военных аэродромов. Двое агентов, жителей Кременчуга в возрасте 21 и 22 лет, были задержаны во время фотографирования украинских самолетов.

Агенты, завербованные сотрудницей ФСБ, получили задачу собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и других объектов авиационной инфраструктуры для последующих ракетных и дроновых атак со стороны врага. Для этого они должны были не только собирать геолокацию, но и создавать текстовый и фотоотчет, описывая находящуюся на каждом из объектов технику.

Для выполнения этой задачи агенты планировали объехать пять регионов Украины, арендовать жилье возле военных объектов и вести наблюдение за ними. Однако СБУ обнаружила предателей в самом начале их деятельности и задержала их при попытке снять истребители F-16. Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.

При задержании у агентов были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их деятельности в пользу врага.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. В настоящее время они находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента РФ, который завербовал несовершеннолетнего, чтобы вместе шпионить на юге Украины. 20-летний и 15-летний жители Одесщины соблазнились обещаниями "легких денег" и вызвались собирать для врага геолокации украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Служба безопасности Украины задержала местного жителя, работавшего на российскую ФСБ и передавшего врагу данные о местах базирования украинских военных в Днепре. Для сбора информации он использовал свою сожительницу, которая бессознательно помогала ему в взрывной деятельности.

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