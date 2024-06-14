СБУ задержала чиновника Хмельницкого горсовета, работавшего на ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета, работавшего на ФСБ РФ. Ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что злоумышленник осуществлял сбор информации в пользу российских оккупантов о расположении и местах пребывания украинских военных в регионе.

Особый интерес врага вызвали данные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Также он пытался узнать адрес производства украинских беспилотников, которые использовались на передовой.

Оккупанты намеревались использовать эту информацию для организации ракетных ударов, диверсий и терактов. СБУ своевременно выявила эти планы и задержала злоумышленника при попытке передачи материалов с разведданными агрессору прямо из его рабочего кабинета.

Установлено, что чиновник стал объектом интереса ФСБ еще во время учебы в 90-х годах в Московском техническом университете им. Баумана. После начала военных действий в Украине он был привлечен к разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в частности, с ним связался кадровый сотрудник ФСБ. С ним он общался через анонимные чаты в мессенджерах.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Вообще злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который готовил теракты с подрывом авто военнослужащих ТЦК и шпионил также за трансформаторными подстанциями в прифронтовом Запорожье. По результатам спецоперации приспешника врага задержали на горячем.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агентку РФ, которая корректировала обстрелы Харькова и собирала информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Кроме того, по заданию российских спецслужб предательница также сообщала о последствиях воздушных атак РФ в городе.