СБУ задержала двух коллаборанток, помогавших РФ в начале полномасштабного вторжения. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборанток, которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами в Харьковской и Херсонской областях в начале полномасштабного вторжения государства-агрессора. Злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что задержанным сообщили о подозрении по чч. 5, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Одна из женщин, по данным следствия, до полномасштабного вторжения руководила почтовым отделением в Изюме в Харьковской области. Когда оккупанты захватили город, предательницу назначили в местную оккупационную "администрацию" РФ, где она возглавила городской "филиал роспочты". Угождая захватчикам на новой "должности", фигурантка осуществляла адресную рассылку пропагандистской печати страны-агрессора на территории Изюма.

Под ее руководством среди местных жителей тысячными тиражами распространялись, в частности, российская газета "Красная звезда", в которой россияне оправдывали начатую ими войну и популяризировали оккупационные группировки РФ, воюющие против Сил обороны.

Другая задержанная коллаборантка – бывшая продавщица с правобережья Херсонщины. Когда россияне захватили регион, она добровольно вступила в местный оккупационный "избирком", где заняла "должность" "секретаря". Женщина совершала подворовые обходы односельчан и требовала "проголосовать за присоединение" региона к России. За несогласие предательница угрожала "сдать" несогласных сопровождавшим ее вооруженным оккупантам.

По данным СБУ, после деоккупации Изюма и правобережной Херсонщины обе фигурантки "залегли на дно", надеясь избежать правосудия, однако правоохранители их задержали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ разоблачила коллаборантку из Купянска, которая активно сотрудничала с врагом. После деоккупации города она переехала и устроилась на работу школьной учительницей в столице.

– Бывший городской голова Купянска Геннадий Мацегора сейчас жив, но находится в состоянии медикаментозной комы. Неизвестные стреляли в предателя у его дома в Старом Осколе.

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