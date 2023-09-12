СБУ задержала экс-диакона УПЦ МП, отправлявшего уклонистов за границу под видом 'миссионеров'. Фото

В Одесской области задержали бывшего диакона Одесской епархии УПЦ МП, который помогал гражданам призывного возраста незаконно выезжать за границу. Уклонисты должны были выехать из Украины якобы в качестве "церковных клириков".

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За свои услуги злоумышленник брал от 4,5 тыс. долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время комплексных мероприятий Служба безопасности Украины задержала экс-диакона УПЦ МП. Для реализации преступной схемы фигурант подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины.

После этого мужчина подавал фальшивые документы в ГПСУ по этнополитике и свободе слова по надуманной "аргументации" о необходимости выезда "клириков" за пределы Украины. Стоимость "услуги" зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.

Во время переправки шестерых уклонистов за границу злоумышленника задержали "на горячем". Во время обысков по адресу жительства задержанного обнаружено компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с поличным, а также наличные, полученные преступным путем.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, в Верховинском районе Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины разоблачила канал незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Уклонистов перевозили через границу, используя квадроциклы и обходя пункты пропуска в лесистых областях Карпатских гор.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области главу военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более чем 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с военного учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

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