СБУ задержала информатора РФ, фиксировавшего последствия ракетного удара по многоэтажке в Запорожье. Фото

Сотрудники контрразведки СБУ задержали очередного российского осведомителя в Запорожье. Он фиксировал последствия российского ракетного удара по многоэтажке в облцентре, нанесенный 22 марта войсками РФ.

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Эта информация требовалась врагу для подготовки новых обстрелов. Подробности сообщили в Службе безопасности Украины.

В ходе контрдиверсионных мер сотрудники СБУ в Запорожской области задержали российского агента, собиравшего информацию о последствиях ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре Запорожья. Предателем оказался местный ITшник, который был завербован российскими спецслужбами после того, как распространял в соцсетях сообщения в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Именно этот предатель фотографировал последствия удара войск РФ по многоэтажке 22 марта, в результате которого погибли и получили ранения люди, и пересылал фотографии врагу. Эта информация требовалась России для подготовки новых ударов по облцентру.

Для связи с российскими спецслужбами он использовал Telegram, с помощью которого передавал врагу фото и видео с мест прилетов и описание прилегающей территории.

Сотрудники СБУ также провели обыски дома у вражеского информатора, в ходе которых нашли телефон с исчерпывающими доказательствами переписки с представителями спецслужб РФ.

Расследование продолжается, предатель ответит за совершенное перед законом.

Напомним, ранее СБУ и ДБР обнародовали новые доказательства сотрудничества экс-главы СБУ в Крыму Кулинича из ФСБ РФ. В частности, опубликован его разговор с еще одним предателем, экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, которые были перехвачены украинскими спецслужбами.

Впоследствии правоохранители рассказали, могут ли обменять экс-главу СБУ в Крыму Кулинича на военных ВСУ.