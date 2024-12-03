СБУ задержала предательницу, корректировавшую удары оккупантов по ВСУ под Часовым Яром: что ей грозит. Фото

Служба безопасности Украины задержала очередную агентку российской военной разведки (ГРУ) в Донецкой области. Женщина занималась сбором информации о позициях украинских Сил обороны и корректировкой авиаударов оккупантов.

Видео дня

Об этом СБУ сообщает в своем официальном Telegram-канале. Задержанной оказалась 51-летняя жительница Константиновки, не имевшая постоянного места работы. Ее завербовали спецслужбы РФ летом 2024 года.

Агентка передавала врагу координаты укрепленных районов и артиллерийских позиций украинских войск, ведущих бои вблизи Часова Яра. Оккупанты планировали нанести авиаудары по этим объектам, чтобы ослабить оборону города и создать условия для прорыва.

Контрразведка СБУ выявила и нейтрализовала планы врага, задержав агента российской разведки по месту жительства. Одновременно были предприняты комплексные меры по обеспечению безопасности подразделений Сил обороны.

В ходе обыска у задержанной изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ объявили ей подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленница находится под стражей и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала агентку российской военной разведки, которая осуществляла шпионскую деятельность против защитников Лимана в Донецкой области и ожидала оккупацию города российскими войсками. Предательницей оказалась 67-летняя пенсионерка, которая по заданию врага обходила близлежащие территории прифронтовой громады, фиксируя расположение подразделений Сил обороны.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма Харьковской епархии УПЦ МП, сотрудничавшего с российскими оккупантами. 43-летний священник передавал врагу информацию о расположении Сил обороны Украины в Харьковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!