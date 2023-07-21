СБУ задержала коллаборанта, который при оккупации Николаевщины водил односельчан на 'расстрелы'. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины продолжают разоблачать и задерживать предателей, способствовавших российской агрессии на Николаевщине в 2022 году. Недавно под стражу попал коллаборант, который во время оккупации региона водил своих односельчан к врагу на "расстрелы".

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О работе мужчины на захватчиков рассказали жители, подвергшиеся пыткам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Злоумышленником оказался местный житель, который в период временной оккупации Николаевщины поддержал военных ВС РФ и сам напросился помогать им в войне против Украины.

Примечательно, что предателя включили в состав карательных отрядов российской армии, устраивавших "облавы" на участников сопротивления. Украинских патриотов они похищали, вывозили в застенки и жестоко пытали.

Следствием установлено, что задержанный фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях против своих односельчан. В частности, помогал оккупантам запугивать жителей, "инсценируя расстрелы". Военные преступники ставили людей к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и в опасной близости к ним производили выстрелы.

Таким образом захватчики пытались склонить украинцев к сотрудничеству с ними или предоставлению секретной информации. Сотрудники СБУ получили показания от семи человек, пострадавших от таких издевательств со стороны российских военных.

Собрав соответствующие доказательства, следователи сообщили задержанному жителю Николаевщины о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Фигурант сейчас уже под стражей, в деле относительно его коллаборационной деятельности идет расследование. За работу на агрессора злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве задержали агента российской ФСБ, который готовил ракетный удар РФ по зданиям СБУ и оборонного завода в регионе. Мужчина сливал врагу точные координаты объектов и призвал "ударить" по ним именно ракетами "Кинжал".

Кроме того, в Николаевской области задержали информатор РФ, который готовил ракетный удар по военному госпиталю. Он объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений ВСУ.

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