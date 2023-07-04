В Николаеве задержали предателя, готовившего ракетный удар РФ по зданиям СБУ и оборонного завода. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента российской ФСБ в Николаеве. Им оказался местный житель, готовивший новую воздушную атаку оккупантов по оборонным заводам и зданию управления СБУ в регионе.

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Он предоставлял врагу точные координаты этих объектов, а также предлагал "ударить" по ним именно ракетами "Кинжал". Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона. Кроме того, передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры.

В случае успешного выполнения задач спецслужба РФ обещала своему приспешнику денежное "вознаграждение", которое злоумышленник надеялся получить на банковскую карту.

Однако контрразведчики СБУ сорвали их планы – своевременно разоблачили фигуранта, задокументировали преступные действия и задержали. У российского агента изъяли гаджет с доказательствами его переписки с ФСБ.

По данным следствия, злоумышленник – местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Агрессору он приглянулся, потому что распространял антиукраинские комментарии в прокремлевских Telegram-каналах и призвал оккупантов нанести ракетный удар по военным объектам в Николаеве.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (законченное покушение в совершении пособничества в нарушении законов и обычаев войны).

Вражескому агенту избрана мера пресечения – содержание под стражей. Ныне в деле идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Предателю грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черкасщине СБУ задержала коллаборанта, который работал на врага для совершения террористического акта в регионе. Предатель собирал информацию о базировании систем ПВО и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.

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