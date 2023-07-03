СБУ задержала предателя Украины, который готовил подрыв железной дороги в Черкасской области и сливал врагу данные о ПВО. Фото

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который работал на врага и планировал совершить террористический акт на железной дороге в Черкасской области. Предатель собирал информацию о базировании систем ПВО и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Чтобы выполнить задание врага, предатель искал тротил.

Сотрудники СБУ успешно задержали злоумышленника при попытке передачи информации оккупантам. Эта операция предотвратила диверсию против Сил обороны и перекрыла передачу конфиденциальных данных агрессору.

По данным следствия, предателем оказался житель Черкасской области, ранее отбывавший наказание за совершение серьезного преступления.

Он держал связь с оккупантами через анонимный чат, где посылал фотографии украинских объектов, связанных с конкретными местностями, и делал пометки на электронных картах.

Во время обыска в месте его проживания был обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором, а также банковские карточки, на которые осуществлялись финансовые транзакции из России. За передачу разведданных он получал плату от оккупантов в размере от 100 до 200 долларов.

Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении. Суд решил применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время идет расследование для полного установления обстоятельств преступления. Предателю грозит наказание – лишения свободы до 12 лет.

Напомним, что Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая направляла российские "Смерчи" и "Ураганы" на Харьков. Нейтрализовать преступников удалось в результате многоэтапной спецоперации.

Ранее СБУ задержала корректировщика ракетного удара РФ по кафе в Краматорске 27 июня. Агента спецслужб РФ, местного жителя, задержали по горячим следам сотрудники контрразведки Службы.

Также контрразведка СБУ задержала администратора прокремлевского Telegram-канала. Предатель сливал оккупантам локации ВСУ на восточном фронте.

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