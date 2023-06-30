СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая наводила 'Смерчи' и 'Ураганы' на Харьков. Фото

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая наводила российские "Смерчи" и "Ураганы" на Харьков. Нейтрализовать преступников удалось в результате многоэтапной спецоперации.

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В состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленники пытались определить направления перекидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте. Их интересовали также маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Полученные сведения российские агенты переправляли в ФСБ через мессенджер Telegram. Развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время выполнения ими вражеских задач. По данным следствия, они были вовлечены в негласное сотрудничество кадровым сотрудником ФСБ в начале полномасштабного вторжения России. Среди завербованных был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения. Во время обысков у злоумышленников обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности разоблачила на совершении преступления одного из действующих народных депутатов Украины, требовавшего деньги с гражданина одной из европейских стран. За $50 тыс. он якобы обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении более чем 200 лицам, которые незаконно распространяли информацию о деятельности ПВО и других военных сил. Фактически эти люди помогали врагу в подготовке, осуществлении и корректировке воздушных ударов по нашей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ сообщила о подозрении экс-председателю Чабановского сельсовета в Киевской области. Злоумышленник, в прошлом возглавлявший местную ячейку запрещенной "Партии регионов", призвал своих подчиненных сдаваться оккупантам;

– СБУ задержала корректировщика ракетного удара РФ по кафе в Краматорске 27 июня. Агента спецслужб РФ, местного жителя, задержали по горячим следам сотрудники контрразведки Службы;

– также контрразведка СБУ задержала администратора прокремлевского Telegram-канала. Предатель сливал оккупантам локации ВСУ на восточном фронте.

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