СБУ задержала корректировщицу ФСБ, которая наводила российские 'Смерчи' на Краматорск. Фото

Служба безопасности Украины задержала очередную предательницу нашей страны, работавшую на государство-террориста Россию. Корректировщица ФСБ наводила российские "Смерчи" на Краматорск.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Информатор разоблачили киберспециалисты (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предательница корректировала ракетные атаки РФ на прифронтовые территории Донбасса. Она собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны.

"Прежде всего, злоумышленница пыталась выявить локации средств радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВСУ. Также она выходила на места вражеских прилетов по социальной и жилищной инфраструктуре города, чтобы скрыто зафиксировать их последствия и подготовить соответствующий "отчет" для оккупантов", – рассказали в СБУ.

Известно, что развединформация требовалась захватчикам для подготовки новых и осуществления повторных ударов по городу, в том числе с применением реактивных систем залпового огня типа "Смерч".

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Злоумышленницу задержали по месту ее жительства.

"По данным следствия, корректировщицей оказалась местная жительница, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через ее брата – боевика оккупационных группировок России на востоке Украины. Именно ему враждебная приспешница передавала по мессенджеру разведданные в виде текстовых и голосовых сообщений, а также медиа ", – добавили в ведомстве.

В помещении задержанной обнаружен ноутбук и мобильный телефон с доказательствами ее взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы", – сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Херсоне задержали корректировку, которая помогала российским оккупантам наводить удары по местным объектам Сил обороны Украины. Злоумышленница работала на депутате Госдумы России Игоре Кастюкевиче, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

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