СБУ задержала в Херсоне вражескую корректировщицу, работавшую на депутата Госдумы РФ: сама предложила помощь

В Херсоне задержали корректировщицу, которая помогала российским оккупантам наводить удары по местным объектам Сил обороны Украины. Злоумышленница работала на депутата Госдумы России Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

Стоит отметить, что женщина самостоятельно предложила врагу помощь в корректировке огня. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности установили, что во время оккупации областного центра злоумышленница подписалась на одну из соцсетей российского депутата. Местная жительница после освобождения Херсона дистанционно предложила Кастюкевичу свою помощь в корректировке вражеских ударов. Преступница помогала наводить удары по местам дислокации украинских военнослужащих.

Женщина обходила улицы и скрыто фиксировала локацию базирования боевых подразделений украинских защитников. Полученную информацию она отправляла Кастюкевичу в виде текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа из РФ для подготовки обстрелов Херсона.

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В СБУ отметили, что в течение лета вражеская корректировщица навела российские удары по Херсону с применением реактивных систем залпового огня. В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали фигурантку на попытке передачи новых разведданных депутату страны-агрессора. Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, российская террористическая армия продолжает обстреливать Херсонскую область. В ночь на 14 сентября оккупанты нанесли удар по селу Новодмитровка. В результате преступных действий россиян погиб 6-летний ребенок, 13-летний мальчик получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники СБУ разоблачили интернет-агитатора, распространявшего кремлевские нарративы. Кроме того, злоумышленник организовывал уличные акции протеста.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники СБУ задержали в Киеве "военного оборотня", работавшего на ФСБ. Злоумышленник готовил новые удары страны-террориста по столичным ТЭЦ.

– Также Служба безопасности по горячим следам задержала россиянку, корректировавшую вражеские удары по городу Сумы 7 сентября. Ею оказалась гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине и длительное время живет в Сумах.

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