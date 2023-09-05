СБУ задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом 'селфи'. Фото

Служба безопасности Украины задержала вражескую корректировщицу огня, которая притворялась, что делает "селфи", и снимала стратегические объекты Харькова. Именно по ее информации, летом 2022 года был осуществлен ракетный удар по производственным цехам местного энергетического завода в Украине.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Как установили следователи, предательницей оказалась работница пострадавшего предприятия.

К сотрудничеству ее привлекли российские спецслужбы во время поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения.

После 24 февраля прошлого года к ней обратился представитель российской ФСБ и дал задание передавать ему геолокацию украинских защитников и важных объектов инфраструктуры в городе.

Для связи между ними они использовали популярный мессенджер, а для обеспечения конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.

Чтобы передать координаты украинских объектов, фигурантка делала фотографии рядом с ними, затем отправляла снимки в ФСБ и удаляла их со своего телефона.

Для того чтобы замаскировать свою подрывную деятельность в пользу ФСБ, их соучастница активно оставляла свои комментарии в социальных сетях, в которых она открыто критиковала военно-политическое руководство РФ. Однако эта тактика не помогла ей избежать раскрытия. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, когда она выполняла новую разведывательную задачу в интересах противника.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении. Женщина находится под стражей и ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Украине осудили еще трех приспешников российских оккупантов, корректировавших удары РФ, сливали россиянам данные о важных объектах и местоположениях ВСУ. Двое предателей были задержаны в Донецкой области, а еще один – на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области поймали украинца, работавшего на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Он собирал информацию и производил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны Украины в приграничных районах области.

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