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СБУ задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи". Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
1,3 т.
СБУ задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом 'селфи'. Фото

Служба безопасности Украины задержала вражескую корректировщицу огня, которая притворялась, что делает "селфи", и снимала стратегические объекты Харькова. Именно по ее информации, летом 2022 года был осуществлен ракетный удар по производственным цехам местного энергетического завода в Украине.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Как установили следователи, предательницей оказалась работница пострадавшего предприятия.

К сотрудничеству ее привлекли российские спецслужбы во время поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения.

После 24 февраля прошлого года к ней обратился представитель российской ФСБ и дал задание передавать ему геолокацию украинских защитников и важных объектов инфраструктуры в городе.

Для связи между ними они использовали популярный мессенджер, а для обеспечения конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.

Чтобы передать координаты украинских объектов, фигурантка делала фотографии рядом с ними, затем отправляла снимки в ФСБ и удаляла их со своего телефона.

Для того чтобы замаскировать свою подрывную деятельность в пользу ФСБ, их соучастница активно оставляла свои комментарии в социальных сетях, в которых она открыто критиковала военно-политическое руководство РФ. Однако эта тактика не помогла ей избежать раскрытия. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, когда она выполняла новую разведывательную задачу в интересах противника.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении. Женщина находится под стражей и ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

СБУ задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи". Фото
СБУ задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи". Фото

Ранее в Украине осудили еще трех приспешников российских оккупантов, корректировавших удары РФ, сливали россиянам данные о важных объектах и местоположениях ВСУ. Двое предателей были задержаны в Донецкой области, а еще один – на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области поймали украинца, работавшего на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Он собирал информацию и производил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны Украины в приграничных районах области.

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