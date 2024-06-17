СБУ задержала предателя, готовившего для врага 'наступательный' плацдарм на юге Днепропетровщины. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, готовившего новые российские удары по Никопольскому району Днепропетровщины ради "наступательного" плацдарма на юге. Враг нацелился на артиллерийские позиции ВСУ, защищающие побережье и речную акваторию прифронтовой общины.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Российские спецслужбы привлекли к взрывной работе 57-летнего жителя местного поселка.

По их заданию он ежедневно обходил прибрежную территорию в поисках места дислокации Сил обороны. Обнаружив такие локации, он через мессенджер сообщал о них в ФСБ, удаляя все сообщения после каждого сеанса связи.

Оккупанты планировали обстреливать эти места из ствольной и реактивной артиллерии, расположенной на временно оккупированной части Запорожской области, чтобы установить огневой контроль над территорией у Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации.

Контрразведка СБУ разоблачила заранее планы врага и задержала агента во время доразведки возле потенциальной цели. Также были приняты комплексные меры по защите позиций ВСУ.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для связи с ФСБ, и банковскую карту, на которую поступало денежное вознаграждение от российской спецслужбы.

На основании собранных доказательств следователи СБУ выдвинули задержанное подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агентку РФ, которая корректировала обстрелы Харькова и собирала информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Кроме того, по заданию российских спецслужб предательница также сообщала о последствиях воздушных атак РФ в городе.