СБУ задержала российского 'крота', который хотел устроиться в ряды десантников ВСУ: сам предложил помощь врагу. Фото

СБУ совместно с Государственным бюро расследований задержали российского агента, который хотел присоединиться к военному подразделению Десантно-штурмовых войск ВСУ. Российский "крот" должен был сливать их позиции на передовой российской спецслужбе.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. По указанию врага он должен был получить информацию о расположении тренировочных центров украинских десантников, а также приближенное количество личного состава, который проходил обучение на полигонах.

В дальнейшем предатель планировал отправиться в один из фронтовых районов, чтобы дальше передавать оккупантам геолокации боевых позиций и движения десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой.

Однако сотрудники СБУ вовремя разоблачили и задержали российского агента, когда тот проходил процедуру вступления на военную службу в Вооруженные силы.

Предателем оказался житель Херсона, который во время оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в ведении войны против Украины.

За это его тогда назначили на должность "старшего инструктора-кинолога отдела охраны" в составе "Голопристанской исправительной колонии", функционировавшей во время оккупации.

Там коллаборант занимался тренировкой групп, сопровождавших задержанных местных жителей в камеры российской тюрьмы. В этот период за коллаборантом наблюдали российские спецслужбы, впоследствии привлекшие его к тайному сотрудничеству.

После освобождения Херсона кремлевский агент получил задание от оккупационных сил "залечь на дно" и переселиться в Киевскую область. В столице ему дали задание обратиться в местный военкомат с целью призыва в ряды ВСУ и там начать выполнять вражеские задачи.

Задержанному объявлено подозрение согласно части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

Коллаборант находится под стражей. Расследование по этому делу продолжается, предателю может быть назначено до 15 лет заключения. Также рассматривается вопрос о возможной дополнительной классификации уголовных действий этого лица как государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Напомним, что в Херсоне разоблачили местного жителя, который помогал врагу во время временной оккупации города. Он не только "передал" захватчикам Херсонский филиал "Укрпочты", но и успел поруководить фейковым ведомством под новым, российским названием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсоне был задержан коллаборант, который помогал оккупантам проводить массовые репрессии в отношении земляков. Более того, предатель и сам участвовал в пытках украинцев.

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