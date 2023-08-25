СБУ задержала учительницу, которая сливала врагу данные о подразделениях ВСУ, ведущих наступление под Бахмутом. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала на Донетчине очередную российскую агентку, которая передавала врагу данные о дислокации подразделений Сил обороны Украины в регионе. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске.

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За работу на главное управление генштаба ВС РФ, известного как ГРУ, ей грозит пожизненное заключение. О деталях разоблачения предательницы сообщила пресс-служба СББУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что по указанию военной разведки страны-агрессора украинский педагог собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

Врага особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийском вооружении наших защитников. Женщина все это фиксировала и полученные сведения дистанционно передавала в ГРУ через "связного" из временно оккупированной части Луганщины.

Таким оказался близкий знакомый фигурантки, ныне находящийся в рядах подконтрольного агрессору "МЧС ЛНР". Именно при его "помощи" российская спецслужба завербовала учительницу.

Сведения о воинах ВСУ врагу нужны были для планирования боевых операций, направленных на замедление украинского контрнаступления в Донецкой области.

Завербованный российский агент передавала информацию через мессенджер в виде фотографий с привязкой к местности и электронными координатами. Для конспирации она даже подписала своего "связного" женским именем, но это не помогло.

Предательницу разоблачили и во время обысков в ее доме изъяли мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности против родной страны. На основании собранных улик фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд уже избрал для учительницы краматорского лицея меру пресечения в виде содержания под стражей. Пока идет расследование, но по указанной статье злоумышленнице грозит пожизненное пребывание за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донетчине сотрудники СБУ задержали предателя, который тоже передавал оккупантам данные о размещении ВСУ в прифронтовых населенных пунктах. Больше всего врага интересовали локации тяжелого вооружения и бронетехники западного производства в Славянске.

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