СБУ задержала в Николаеве информаторку 'ручного' блогера ФСБ, корректировавшего удары по Украине. Фото

В Николаеве разоблачили предпринимательницу-поклонницу российских оккупантов, которая делилась с врагом кадрами последствий ударов "Шахедами" по критической инфраструктуре. Женщина была информатором так называемого ручного блогера ФСБ РФ, корректировавшего воздушные атаки по Украине.

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Служба безопасности задержала злоумышленницу, ей грозит пожизненное лишение свободы. Об этом говорится в сообщении прессс-лужбы СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что женщина передала агрессору фото и видео с мест российских ударов по двум промышленным объектам на территории Николаевщины, среди которых местная нефтебаза. Все разведданные она переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

В дальнейшем вражеский пропагандист переправлял полученные данные российской спецслужбе, чтобы страна-агрессор могла подготовить и скорректировать повторные воздушные атаки на Николаевщину.

Более того, полученные именно от этого информатора медиафайлы он использовал для подготовки заказных сюжетов рупора Кремля – издание РИА Новости.

По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных пабликах страны-агрессора.

Впоследствии она вышла на "Лохматого", с которым общалась через специально созданный им Telegram-канал. Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи СБУ показали ее переписку с "куратором": через мессенджер предательница радостно заявляла, что "Герань" – дрон-камикадзе типа Shahed иранского производства – "прилетела в пункт назначения".

На основании всех собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ныне она находится под стражей. По ее делу продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. За совершенное злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прифронтовых районах Запорожья задержали преподавателя профучилища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов. Мужчина собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.

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