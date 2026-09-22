Счет идет в сотни: "Мадяр" рассказал, сколько кораблей "теневого флота" РФ поразили СБС

За 11 недель операции "МоЛоЧКа" Силы беспилотных систем поразили и вывели из строя 300 кораблей российского "теневого флота". Вражеские суда были успешно атакованы в Азовском и Черном морях.

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Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр". Он подчеркнул, что операция продолжается, а плавсредства страны-агрессора продолжают подвергаться атакам украинских беспилотников.

Результаты СБС в Черном и Азовском морях

По словам "Мадяра", операция "МоЛоЧКа" продолжается с 6 июля. За это время украинские военные поразили и вывели из строя 300 кораблей российского "теневого флота".

Из них 134 судна находятся в акватории Азовского моря, еще 166 – в Черном море.

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По словам командующего СБС, атаки на российские суда продолжаются, а передвижение по северной и северо-восточной частям Черного моря является достаточно опасным для россиян, ведь они вынуждены учитывать постоянную угрозу со стороны украинских дронов.

"МоЛоЧКа в действии. Мы устоим. Москва падет", – заверил "Мадяр".

Напомним, с начала года СБС поразили 300 единиц и комплексов противовоздушной обороны российских оккупантов. Среди них – 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов, 124 комплекса радиолокационных станций и 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября Силы беспилотных систем поразили 34 энергоузла на временно оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины. Удары были частью операции "Крымский рубильник off", которую СБС проводят с 6 июля.

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