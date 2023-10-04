Считается самым современным истребителем РФ: разведка Британии указала на нюанс со сбитым оккупантами собственным Су-35 под Токмаком

Сбитый над Токмаком российский Су-35 стал только пятой потерей таких истребителей – самых современных на вооружении РФ. Всего страна-агрессор лишилась около 90 самолетов с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 4 октября. В ведомстве напомнили, что 28 сентября российские силы ПВО, скорее всего, сбили один из своих многоцелевых боевых самолетов Су-35С (Flanker-Е+) над Токмаком на Запорожье, примерно в 20 км от нынешней линии фронта.

"Хотя с начала вторжения Россия потеряла около 90 самолетов, это, вероятно, лишь пятая потеря Су-35С, самого современного российского боевого самолета, находящегося на вооружении", – отметили в британской разведке.

Там указали, что местоположение поражения истребителя актуально, поскольку "Токмак – это сильно укрепленный город, в котором часто размещается российский штаб, командующий одним из наиболее ожесточенных участков линии фронта".

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"Эти штабы обычно защищены специальными системами ПВО малой и средней дальности. Они почти наверняка находятся в очень высокой готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким объектам", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 28 сентября ПВО российских оккупантов успешно отработала в районе захваченного Токмака, сбив собственный Су-35. РосСМИ заявили о гибели экипажа.

– В сеть попали кадры остатков истребителя, сделанные разведывательным БПЛА. Вследствие "дружеского огня" Су-35 полностью сгорел.